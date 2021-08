Affetto per Belotti al Filadelfia: ma ai curiosi, che chiedevano novità sul suo futuro, non ha (ovviamente) risposto

Dopo due giorni di riposo il Toro ha ripreso questo pomeriggio ad allenarsi. I granata hanno ritrovato anche Andrea Belotti che oggi ha conosciuto Ivan Juric. Il capitano granata, rientrato dopo le vacanze post Europeo, al suo arrivo al Filadelfia si è fermato a firmare autografi e a scattare qualche foto. Ai tifosi che, oltre a fargli i complimenti per la vittoria dell’Europeo con l’Italia, gli hanno chiesto se rimarrà o meno al Toro Belotti non ha potuto ovviamente rispondere, rimanendo in silenzio: ma è evidente quanto sia grande il desiderio dei tifosi di avere ancora il Gallo come capitano della squadra.