Al Filadelfia è stata organizzata un’amichevole contro la Pro Vercelli a porte aperte, sfida nell’ultimo week end prima della Coppa Italia

Il Torino attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto che sabato 7 agosto è stata organizzata un’amichevole contro la Pro Vercelli al Filadelfia. Questo quanto scritto dal club granata: “Il Torino F.C. è lieto di comunicare che sabato 7 agosto alle ore 17.30, presso lo Stadio Filadelfia, avrà luogo una partita amichevole contro la Pro Vercelli. Al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza, adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica, la capienza dello stadio Filadelfia sarà limitata in ottemperanza al D.L. 105 del 23 luglio 2021 che consente la partecipazione del pubblico all’interno degli impianti sportivi”.

Prezzi e modalità di vendita

Il biglietto intero costerà 10 euro, quello ridotto Under 16 costerà 5 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni. Il Toro ha comunicato anche che: “Potranno essere acquistati da un singolo acquirente un massimo di 4 biglietti. Per l’emissione dei titoli l’acquirente dovrà fornire un recapito telefonico e sarà necessario presentare i documenti di identità di tutti i titolari dei tagliandi. Il giorno della gara non è prevista la vendita dei biglietti alle casse dello stadio Filadelfia. Nota: Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati”. Per quanto riguarda le modalità di vendita: “I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico “Grande Torino”, oppure in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket“.

Obbligatorio il Green Pass

Per poter assistere all’amichevole Torino- Pro Vercelli bisognerà avere il Green Pass. Infatti nel comunicato pubblicato dal Toro si legge: “Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass (avvenuta vaccinazione di almeno una dose anti COVID-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti, o ancora esibire il risultato con esito negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partita). Non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni”.