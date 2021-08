Gleison Bremer, reduce da un infortunio alla caviglia, ha avuto una ricaduta contro il Rennes: a rischio la Coppa Italia

Prima tegola importante per il Torino di Juric che oltre alla sconfitta, contro il Rennes ha anche perso uno dei pezzi importanti della propria difesa. Nuovo infortunio alla caviglia destra per Gleison Bremer, che aveva già riscontrato problemi fisici durante il ritiro a Santa Cristina Valgardena. Il brasiliano resta in dubbio infatti per l’esordio in Coppa Italia che sotto Ferragosto vedrà i granata impegnati contro il Vicenza nel match valevole per il primo turno.

Bremer, un altro infortunio alla caviglia

Inizio sfortunato per il brasiliano, già fermato da un primo infortunio alla caviglia nella fase iniziale della preparazione estiva. Il recupero gli ha permesso di tornare a disposizione in fretta. Si è infatti reso protagonista già durante il match contro il Rennes, durante il quale è stato schierato titolare. A partita in corso però, una ricaduta lo ha costretto a lasciare il campo anticipatamente, venendo sostituito da Armando Izzo. Il nuovo stop ha messo in allarme il tecnico croato, già privo di Lyanco.

Toro, martedì le valutazioni sulla caviglia di Bremer

Dopo due settimane di lavoro, Juric ha infatti scelto di dare un paio di giorni liberi ai suoi, per farli rifiatare in vista dell’ultimo sprint prima dell’inizio. Bremer, che ha rinunciato alle Olimpiadi con il Brasile per prepararsi al meglio con il Torino, potrà quindi approfittarne per recuperare le energie. Il rientro, previsto per martedì, corrisponde anche alla data dei test per delineare la natura dell’infortunio ed i tempi di recupero. Juric non vuole rischiare nulla, soprattutto ora che il tempo stringe e che il brasiliano è stato ufficialmente promosso tra i pilastri da cui ripartire.