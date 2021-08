Dopo l’arrivo di Marko Pjaca Ivan Juric ha chiesto un altro trequartista che spera di avere a disposizione il prima possibile

Fin dal suo esordio all’ombra della Mole Ivan Juric ha espresso l’importanza del trequartista nella sua filosofia di gioco. Dopo l’arrivo di Marko Pjaca dalla Juventus prima dell’amichevole contro il Rennes, vinta dai francesi 1-0, il tecnico croato ha richiesto un altro trequartista con delle qualità ben precise e che, soprattutto, sia in grado di innescare la manovra offensiva. Juric spera di poter essere accontentato dal presidente Cairo e dal dt Vagnati già prima del match in Coppa Italia ormai sempre più vicino. Ma non solo il trequartista, che comunque rimane la priorità, il tecnico granata avrebbe richiesto dei rinforzi anche in altri ruoli soprattutto in difesa con Lyanco che rimane in uscita. Per l’attacco i nomi in pole position rimangono quelli di Riccardo Orsolini e Junior Messias.

Toro: Messias continua a piacere

Il nome di Messias continua a rimanere una pista calda. L’attaccante brasiliano, in uscita dal Crotone, è sul mercato ed è seguito da diverso tempo da molti club. Ma nessuno per il momento è riuscito ad affondare il colpo e a soddisfare le richieste del club calabrese che spera di poter ricevere una buona offerta per poi reinvestire i soldi della vendita di Messias per costruire una squadra che possa competere per tornare in serie A. Nelle scorse ore per il fantasista brasiliano si è registrato un interessamento anche da parte del Monza di Giovanni Stroppa. Il Toro dovrà fare attenzione alle altre pretendenti, ma il club granata non vuole spendere troppo per un giocatore che è vero che è reduce da un’ottima stagione in serie A ma c’è da considerare anche il fatto che a gennaio compirà 31 anni. Un aspetto non di poco conto.

Vagnati continua a seguire Orsolini

Un giocatore che il dt granata Davide Vagnati continua a seguire, anche per le diverse difficoltà riscontrate nella trattativa che porta a Messias, è Riccardo Orsolini. L’attaccante rossoblù possiede le caratteristiche che Juric ricerca in un trequartista per il suo 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Per Orsolini si è fatta avanti nelle scorse ore anche la Fiorentina che potrebbe mettere il Toro in grossa difficoltà. Orsolini nella scorsa stagione al Bologna ha fatto molto bene, tanto da riuscire a conquistare la fiducia di Sinisa Mihajlovic. Il Toro se vorrà strappare al club emiliano l’attaccante ex Ascoli dovrà dare un’accelerata alla trattativa, anche per superare la concorrenza e per soddisfare il prima possibile una delle richieste da parte di Juric.