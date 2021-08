Calciomercato Torino / Aumenta la concorrenza per Messias: insiste anche il Monza di Stroppa per il brasiliano

Continua il tiro alla fune tra Torino e Crotone per Messias. Vagnati, sull’attaccante rossoblu da diverso tempo, non ha ancora affondato il colpo. L’arrivo di Pjaca in granata, ha rallentato la trattativa, che sembrava essere in fase avanzata, ma che si è invece arenata prima del previsto. Juric ha però fatto intendere di volere un altro trequartista da poter impiegare nel suo gioco ed il brasiliano resta in cima alla lista dei desideri. Non solo in quella dei granata però: anche il Monza ha mostrato un interesse concreto per il giocatore.

Monza, Stroppa chiama Messias

A chiamare Messias c’è Giovanni Stroppa, che lo ha già allenato al Crotone ed è ora nel club lombardo che milita in Serie B. I brianzoli, reduci da un 1-2 rimediato contro la Juventus in amichevole, hanno mostrato ancora qualche lacuna. Il brasiliano potrebbe essere il profilo ideale per colmarne una parte, tenendo conto della conoscenza pregressa del tecnico e quindi dell’intesa già presente. Il Monza può quindi trasformarsi in fretta in una rivale pericolosa per i granata.

Vagnati, è tempo di decidere se chiudere l’affare

La palla passa a Vagnati. I pitagorici continuano a mantenere alta la richiesta per il loro gioiello e, con il tempo che comincia a stringere, il ds granata dovrà essere bravo a trovare il giusto compresso per assicurarselo. È questo il momento per la scelta finale sulla chiusura dell’affare o sulla virata sull’alternativa Orsolini. Resta infatti aperta anche la pista per il giocatore del Bologna, con i due club che portano avanti i contatti. Vagnati deve decidere, o rischia di restare con un pugno di mosche.