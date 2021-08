Calciomercato Torino / Vagnati segue da vicino Orsolini, l’inserimento della Fiorentina può rallentare la trattativa

“Non c’è più tempo“, una delle frasi più utilizzate da Ivan Juric nell’ultima intervista. Il tecnico vuole infatti affrettare i tempi sul fronte mercato, per avere il prima possibile tutti i pezzi mancanti del suo puzzle. Tra questi continua ad esserci un trequartista, ruolo che ha visto alternarsi tutti i profili a disposizione, ma senza trovarne uno sufficientemente soddisfacente per il tecnico. L’arrivo di Pjaca non ha colmato del tutto la mancanza. Il Toro prosegue quindi imperterrito con la pista Orsolini.

Toro, Vagnati lavora per arrivare in fretta ad Orsolini

Con il Crotone che fa ancora muro per Messias, Vagnati ha virato sul trequartista del Bologna, che rientrerebbe tra i profili con le caratteristiche richieste da Juric per il 3-4-1-2 o 3-4-2-1. La ricerca di qualità ha giustamente un prezzo e lo sa bene il ds del Torino, intenzionato però ad assicurarselo per soddisfare la richiesta esplicita del croato di avere pochi innesti, ma di qualità. La squadra resta ad ora un cantiere aperto e, con il tempo che stringe, i granata dovranno essere bravi a sbaragliare la concorrenza.

Orsolini, la Fiorentina rischia di rallentare Vagnati

C’è infatti un’altra pretendente per Orsolini che potrebbe rallentare la buona riuscita dell’affare. Dopo la rivalità nata per altri profili, la Fiorentina si è inserita anche per il giocatore rossoblu. Il Bologna continua a mantenere la linea di un valore tra i 12 ed i 15 milioni di valutazione e, ad ora, la Viola non ha ancora fatto proposte concrete. È quindi l’occasione perfetta per il Toro di portarsi avanti ma per farlo, servono atti convincenti oltre ai contatti. Resta tutto nelle mani di Vagnati.