Calciomercato Torino / Andrea Belotti torna in città: tampone, visite e poi l’incontro con Juric. Sono giorni cruciali

Riavvicinarsi fisicamente sarà un modo per capirsi meglio. Lo spera il Torino, ma pure Andrea Belotti, che ama visceralmente il club per il quale indossa la fascia da capitano. Per il Gallo, quella di oggi sarà la giornata del rientro: effettuerà il tampone e le visite mediche, poi inizierà domani ad allenarsi al Filadelfia, quando anche il gruppo tornerà in campo dopo l’amichevole giocata sabato sera a Rennes. Prima, però, si confronterà con Ivan Juric. Sarà una tappa cruciale, perché il tecnico vorrà sincerarsi che il numero 9 abbia le motivazioni giuste per mettersi al servizio della squadra, nonostante le sirene di mercato.

Le parole di Cairo e Juric su Belotti

“Sceglierà lui se cambiare o presentarsi e dirmi che vuole restare”, disse il tecnico nella conferenza stampa di presentazione. I due si sono sentiti al telefono più di una volta, ma il faccia a faccia è un’altra storia. Sulle spalle di Belotti, il Toro ha messo l’onere della scelta. Cairo, a Bressanone, diceva: “Gli abbiamo fatto un’offerta di rinnovo importante per le nostre casse, se non accetta valuteremo altre cose”.

Lo Zenit per ora non stuzzica il Gallo

Al momento, Belotti ha il futuro in stallo. Per questo i prossimi giorni saranno decisivi. L’interesse dello Zenit è concreto ma al momento non ha incantato l’attaccante di Calcinate. Che, è bene specificarlo, ha accarezzato in questi mesi come non mai la possibilità di dire addio al Torino. Ancora nulla è deciso. E lo scenario che conduce al rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 conserva ancora eguali probabilità di realizzarsi: un cinquanta e cinquanta che si smuoverà nelle prossime ore.