Calciomercato Torino / Per Messias nessuna svolta, il Toro prova a stringere su Orsolini: c’è concorrenza, ma a Juric serve un trequartista

A giugno, il nome di Riccardo Orsolini era già tra i preferiti del Torino. Era in seconda fila rispetto a quello di Junior Messias solo perché la fattibilità dell’operazione pareva più complessa e i costi troppo poco convenienti. Ora qualcosa sta cambiando: i granata hanno registrato ben pochi passi avanti nella trattativa per il brasiliano del Crotone, mentre il Bologna ha iniziato a convincersi dell’opportunità di lasciar partire il fantasista con il numero 7. Tutto ciò detto, manca un tassello che meglio spieghi la situazione: a Juric serve un altro trequartista di livello, oltre a Marko Pjaca.

Juric aspetta un altro trequartista dopo Pjaca

Il tecnico di Spalato ha provato e riprovato le alternative in rosa (Verdi, Warming e gli adattati Linetty e Baselli) e a partire dall’amichevole contro il Rennes di questo pomeriggio metterà alla prova anche Pjaca. Eppure per il suo 3-4-2-1 ancora aspetta un innesto di spessore che suggerisca alla prima punta.

Orsolini, il Toro ci sta provando

Orsolini, per questo, ingolosisce. E in queste ore i contatti si stanno facendo più fitti. Vagnati vuole arrivare fino in fondo, per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Il classe ’97 di Ascoli ha margini di miglioramento e ha messo assieme 7 gol e 4 assist in una stagione di alti e bassi. La concorrenza c’è (Fiorentina in testa), ma per ora non è agguerrita. Occorrerà, certo, trovare una quadra con il Bologna su costi e formula, dato che il valore del calciatore si assesta tra i 12 e i 15 milioni di euro. Non sarà facile, ma il Toro vuole provarci.