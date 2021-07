Calciomercato Torino / Diritto di riscatto e ingaggio diviso con il Milan: il piano del Toro per arrivare a Caldara

Servirà innanzitutto una cessione, per dare l’assalto all’erede di Nicolas Nkoulou. Intanto, però, il Torino sta preparando il terreno. Da giorni si sono intensificati i contatti tra il club e l’entourage di Mattia Caldara, difensore centrale classe 1994 di proprietà del Milan. La trattativa si sta imbastendo, ma per portarla avanti servono i giusti incastri. Innanzitutto, i granata sono al lavoro per piazzare Lyanco, il principale indiziato all’addio, nel reparto. E’ concreta la pista che porta al Betis Siviglia, ma l’accelerata ancora non c’è, anche perché il brasiliano è alle prese con qualche acciacco.

Torino al lavoro: formula ‘alla Pjaca’?

Poi, con il Milan, servirà trovare una quadra per la formula sulla quale imbastire il dialogo. Cairo e Vagnati hanno in mente un’operazione del tutto simile a quella portata a termine per Marko Pjaca: prestito con diritto di riscatto a cifre contenute e percentuale sull’ingaggio pagata dal club proprietario del cartellino. I rossoneri non hanno chiuso a priori a quest’ipotesi.

Quanto guadagna Caldara al Milan

Se ne sta parlando in questi giorni. Ma difficilmente gli odierni margini di manovra muteranno: il Toro non può permettersi di pagare per intero lo stipendio da 2,2 milioni di Caldara (ben oneroso), né vuole rischiare di prendere a titolo definitivo un calciatore che nell’ultima stagione – in prestito all’Atalanta – ha raccolto appena nove presenze, per un totale di centotrentadue minuti in campo. Questione di incastri e formule: tra meccanica e chimica, Caldara può diventare, da idea, un obiettivo.