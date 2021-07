Calciomercato Torino / I granata vogliono un altro trequartista per Juric: con Messias in stand-by, resta vivo l’interesse per Orsolini

Si scalda il clima mercato in casa Toro. Il tempo per le valutazioni è infatti giunto al termine, ed è quindi arrivato il momento di agire. Juric ha cominciato a schiarirsi le idee dopo i vari tentativi effettuati nelle prime amichevoli pre-campionato. Tra i ruoli che più premono al croato c’è quello del trequartista, fondamentale per il tipo di gioco che vuole importare sotto la Mole. Una prima lacuna è quindi stata colmata con l’arrivo di Pjaca dalla Juventus, insufficiente però a soddisfare appieno le richieste del tecnico. La prima scelta per quel ruolo era infatti Messias, messo da parte a causa del troppo procrastinare del Crotone. E nel frattempo con Orsolini sono di nuovo stati avviati dei contatti.

Messias, ancora stallo col Crotone

La situazione del brasiliano, nel mirino sin dall’inizio e conteso con la Fiorentina, è un rebus. Sembrava infatti una trattativa ben avviata con Vagnati che si è mosso d’anticipo, dando il via ai contatti con le parti in causa. L’apparenza però spesso inganna e così è stato sul fronte Messias. Il Crotone hanno cominciato a rallentare per prendere in considerazione più alternative possibili, tra le quali anche la Viola. Juric intanto ha proseguito con le prove in allenamento, provando Verdi, Lukic, Linetty, Baselli e Warming nella posizione che avrebbe dovuto occupare l’attaccante rossoblu. Il tutto non ha di certo aiutato la causa granata, che si bloccata in un limbo.

Toro, Orsolini resta un’alternativa valida

Vagnati ha quindi scelto di virare su Orsolini, alternativa valida al brasiliano. L’attuale giocatore del Bologna, reduce da una stagione positiva sotto la guida di Mihajlovic, avrebbe però attirato su di sè l’attenzione della Lazio e della Fiorentina, a caccia di qualcuno in quel ruolo ma che si sarebbe tirata indietro sul fronte Messias. La situazione sembrerebbe essere più rosea rispetto a quella registrata col Crotone. Hanno infatti preso il via contatti concreti con l’avvicinarsi dell’inizio di stagione, cosa che invece sta mancando sull’altro fronte. Resta ancora tutto possibile, ma il tempo potrebbe fare la differenza.