Calciomercato Torino / Non solo Marko Pjaca, il Torino è alla ricerca di un altro trequartista: contatti per Riccardo Orsolini

La priorità di Juric è quella di avere come rinforzo un trequartista. Proprio per questo i granata sono molto vicini all’arrivo di Marko Pjaca. L’attaccante ex bianconero ha già dato il suo ok per trasferirsi al Toro, mentre il dt Davide Vagnati mantiene vivi i contatti con il Bologna parlando di Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblù è un giocatore che non è mai sparito dai radar del Toro. Dopo gli arrivi dei primi due rinforzi: Berisha e Warming. Il responsabile dell’area tecnica granata dovrà focalizzarsi sul tassello trequartista dove oltre ai profili di Pjaca e Orsolini si è fatto anche il nome di Junior Messias, fantasista brasiliano in uscita dal Crotone, corteggiato da diversi club di serie A.

Orsolini: a Bologna numeri importanti

Orsolini, arrivato al Bologna nel 2018 dall’Atalanta, con la maglia rossoblù in cinque stagioni in totale ha raccolto ben 120 presenze, trovando la via del gol 28 volte. Orsolini è un giocatore che gode della stima di Sinisa Mihajlovic tanto da collezionare 34 presenze e 7 reti. Il giocatore, che nella scorsa stagione ha registrato un campionato positivo, non piace solo al Toro. Infatti, sull’attaccante ex Ascoli si registra anche l’interesse della Lazio e della Fiorentina. Vagnati dunque dovrà dare un’accelerata alla trattativa se vorrà strappare Orsolini al Bologna e superare la concorrenza. Anche perché la prossima stagione sta per cominciare e Juric, per poter lavorare al meglio, ha bisogno di modellare la squadra il prima possibile. Il tecnico croato è ormai da tempo che aspetta il trequartista, dopo aver provato in quella posizione diversi giocatori a sua disposizione.

Calciomercato Torino: per Orsolini trattativa difficile

La pista che porta a Orsolini è molto tortuosa. Tra i profili valutati dal Toro è senza dubbio uno di quelli che costa di più. Ma c’è anche da considerare la giovane età del numero 7 del Bologna. L’ala cresciuta nelle giovanili della Juve piace molto a Juric, un profilo che potrebbe portare fantasia al 3-4-2-1 adottato dal tecnico croato. Orsolini potrebbe giocare nei due dietro alla punta. Il Toro non molla la presa e proverà al più presto a chiudere le trattative per Pjaca, ormai a un passo e Orsolini, un nome che Vagnati non ha mai depennato dalla sua agenda.