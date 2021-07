Calciomercato Serie A / Proseguono le trattative: la Salernitana punta a Gagliolo. Parigini verso il prestito al Como

L’inizio della Serie A comincia ad intravedersi all’orizzonte ed i club, impegnati nella preparazione estiva, proseguono con i giri di valzer sul fronte mercato. Tra questi c’è il Venezia, tra le neopromosse dell’ultima stagione e pronto a dire la sua nella massima Serie italiana. Gli arancioneroverdi si sono subito dati da fare per rifondare il club proveniente dalla Serie B, in modo da riadattarlo al livello più alto che troveranno nella prossima stagione. Tanti giocatori provenienti da campionati stranieri si sono aggiunti alla lista di Zanetti, ancora in divenire. Tra questi, Peretz, Heymans e Tessmann, ma non sono gli unici. È arrivato anche Remy dal Futebol Clube Famalicão U19, che ha firmato fino al 2024. Dopo aver rinforzato i vari settori di campo, ne resta uno ancora incompleto: l’attacco. Il ds del Venezia ha quindi puntato ad una vecchia conoscenza del Toro per completarlo: M’Baye Niang, attualmente al Rennes ma intenzionato a tornare in Serie A. L’attaccante ha infatti detto sì agli arancioneroverdi, pronti a chiudere nelle prossime ore per un prestito con diritto di riscatto.

Salernitana, dall’Atalanta arrivano Zortea e Ruggeri

Anche un’altra delle neopromosse ha scelto di giocare d’anticipo. La Salernitana, dopo i numerosi prestiti terminati, ha infatti ufficializzato l’arrivo di Jaroszynski, in prestito dal Genoa con l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizione. Dall’Atalanta sono invece approdati in granata sia Zortea che Ruggeri, entrambi giovani di prospettiva pronti a crescere sotto la guida di Castori. Non sono però gli unici. Tra i nuovi acquisti figura anche il nome di Joel Obi, ex Toro e Chievo, preso a zero da svincolato proprio dal club veronese e che quindi fa il suo grande ritorno in Serie A. Restano però ancora da sistemare alcuni settori di campo. Per l’attacco, il tecnico del club campano ha infatti pensato a Perica, reduce da una stagione sottotono in Championship ed a caccia di rilancio. Piace poi Gagliolo per la difesa, nel mirino della Samp.

Serie A, le trattative delle altre squadre

Continuano le trattative anche degli altri club. Non è ancora tempo di stabilità per Vittorio Parigini, che presto potrebbe finire in prestito dal Genoa al Como. Il Grifone intanto vuole chiudere in fretta per Hernani, in uscita dal Parma ma che piace anche al Gremio, intenzionato ad acquistare l’intero cartellino. Ballardini potrebbe perdere però Shomurodov, finito sulla lista di Mourinho. I due club stanno infatti trattando per trovare un accordo sul prezzo, fissato a 15 milioni. Le alternative all’attacante del club ligure restano Azmoun dello Zenit e Sorloth del Lipsia. Anche la Juve prosegue con i contatti col Sassuolo per Locatelli, pallino bianconero da inizio mercato. C’è però una distanza di 10 milioni tra le due proposte, che fa da muro alla buona riuscita dell’affare.