Calciomercato Torino / Trovato l’accordo per il passaggio di Marko Pjaca in granata: arriverà in prestito con diritto di riscatto

Marko Pjaca sta per diventare un giocatore del Torino. Il dt Davide Vagnati ha trovato l’accordo per il passaggio in prestito con diritto di riscatto (fissato intorno ai 7 milioni di euro) del trequartista alla Juventus: la giornata giusta per le firme potrebbe essere quella di domani, come ha confermato anche il presidente Urbano Cairo. “Forse a breve annunceremo qualcuno, magari anche domani” ha dichiarato il patron granata da Bressanone al termine dell’amichevole contro l’Al Fathi.

Calciomercato Torino: Pjaca, domani attese le firme

Nella giornata di ieri si erano registrati grandi passi avanti nella trattativa per l’attaccante croato che aveva accettato l’offerta del Torino, respingendo quella della Dinamo Zagabria. Vagnati nel pomeriggio ha lavorato con il collega bianconero, Cherubini, ed è riuscito a trovare l’accordo per chiudere la trattativa. Sin dai suoi primi giorni al Torino Ivan Juric aveva chiesto rinforzi per la trequarti campo, giocatori di qualità, capaci di segnare e mettere nelle condizioni migliori di esprimersi gli attaccanti: il rinforzo scelto è stato proprio Pjaca (e già nella giornata di domani sono attese le firme) ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa arrivare anche un altro trequartista.