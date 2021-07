Al termine dell’amichevole tra il Torino e l’Al Fathi, Urbano Cairo e Ivan Juric hanno avuto un lungo confronto sul campo di Bressanone

Hanno chiacchierato (e camminato) molto Urbano Cairo e Ivan Juric al termine di Torino-Al Fathi. “Sono qui anche per parlare con Juric” aveva dichiarato poco prima il presidente granata. Il summit con l’allenatore è iniziato poco dopo: i due hanno fatto vari giri di campo a Bressanone lungo la pista di atletica che lo circonda, parlando per circa 50 minuti di mercato, dell’imminente arrivo di Marko Pjaca dalla Juventus (oggi è stato trovato l’accordo per il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto) ma anche degli allenamenti della squadra, su ciò che serve per completarla e renderla adatta all’idea di calcio del tecnico croato.