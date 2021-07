Christian Celesia potrebbe rimanere al Toro dato che Lyanco piace molto al Betis, Juric sta testando il difensore classe 2002 in ritiro

Fin dall’inizio si era campito che Juric avrebbe valutato con molta attenzione diversi giocatori in ritiro prima di decidere il loro futuro. Tra essi un difensore sotto esame, che si sta giocando le sue carte per conquistare la fiducia del tecnico croato, è sicuramente Christian Celesia. Il difensore granata ha raggiunto il Toro a Santa Cristina il 17 luglio con tanta voglia di fare bene, dopo una campionato molto sofferto con la Primavera granata che ha dovuto lottare fino all’ultima giornata per non retrocedere in Primavera 2. La cessione di Celesia in prestito non è da dare per scontata. Il difensore granata avrebbe la possibilità di rimanere all’ombra della Mole, con Lyanco che potrebbe salutare il Toro per andare al Betis Siviglia. Intanto il difensore brasiliano spera di poter essere ceduto, dopo essere già stato vicino all’addio un anno fa.

Celesia ha già dimostrato di essere affidabile

Celesia con la Primavera del Toro nelle ultime due stagioni ha dimostrato di essere un buon difensore tanto da firmare il suo primo contratto da professionista, oltre a riuscire ad esordire in serie A nell’agosto 2020 contro il Bologna sotto la gestione Moreno Longo. Anche nello scorso campionato Celesia si è confermato un punto di rifermento per la Primavera granata, tanto che nella scorsa stagione tra campionato e coppa ha collezionato ben 30 presenze su 32 partite. Celesia, che a Santa Cristina sta facendo vedere ottime qualità, ha giocato in tutte e due le amichevoli disputate da Baselli e compagni. Contro il Brixen al 72’ minuto Celesia è riuscito anche a confezionare un cross per Zaza, con l’attaccante granata che di testa ha infilato il pallone in rete. Buoni segnali da parte di Celesia con Juric che non ha ancora dato il proprio consenso per farlo partire in prestito.