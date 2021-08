Il Toro continua a seguire Junior Messias, ma i granata non hanno ancora provato a chiudere la trattativa per il fantasista brasiliano

Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati rimane molto vigile sulla situazione di Junior Messias, attaccante brasiliano del Crotone in uscita. Il giocatore ex Gozzano è reduce da un’ottima stagione in serie A e proprio per questo su di lui si sono posati gli occhi di diverse squadre. Ma nessun club per il momento ha dato un’accelerata alla trattativa per strappare il fantasista brasiliano al club calabrese. Neanche il Toro in seguito a diversi contatti e incontri con il ds rossoblù Beppe Ursino (“Nessun affondo, forse il Toro non è convinto”, ha detto a Tuttomercatoweb) è riuscito a soddisfare le richieste del Crotone che con la vendita di uno dei suoi gioielli punta a reinvestire i soldi incassati, per costruire una squadra che possa risalire immediatamente in serie A. Il Toro intanto, oltre a monitorare le novità legate a Messias, valuta delle alternative.

Orsolini una delle possibili alternative a Messias

La trattativa per Messias è molto complicata, per questo il Toro sta esaminando altri profili. Un giocatore che piace molto ai granata è Riccardo Orsolini. L’attaccante del Bologna potrebbe essere una valida alternativa a Messias, dato che Orsolini è più giovane del fantasista brasiliano che il prossimo 1 gennaio compirà 31 anni. Orsolini inoltre ha tutte le caratteristiche che Juric richiede a un trequartista per poter giocare nel suo 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Anche per lui c’è una folta concorrenza, non ultima la Fiorentina che nelle scorse ore si è fatta avanti per il giocatore scuola Juve. Il Toro, dopo l’arrivo di Marko Pjaca, dovrà cercare di consegnare nel più breve tempo possibile un altro trequartista che per il tecnico croato rimane la priorità.