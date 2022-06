Le trattative delle squadre di Serie A / La Roma punta ad altri due colpi a centrocampo. Fiorentina, c’è un nome nuovo per la fascia destra

Giornate calde nella penisola italiana e non solo dal punto di vista climatico. Il mercato accende e scalda i cuori di chi sostiene colori o, più generalmente, è curioso di come le squadre di Serie A si presenteranno al via di una nuova e ricchissima annata. A Napoli, un po’ in controtendenza con le temperature stagionali, aleggia un velo di freddezza. Il gelo è emerso nelle ultime ore nel rapporto tra la società partenopea e uno dei suoi più brillanti interpreti, ovvero Fabian Ruiz. E’ notizia di qualche istante fa il rifiuto del centrocampista iberico della proposta di rinnovo del contratto con gli azzurri, consistente (come riporta il Corriere dello Sport) in un prolungamento fino al 2024 e l’aggiunta della clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il rischio, per la formazione di Luciano Spalletti, è dunque quello di perdere un giocatore importante per quanto riguarda la linea mediana.

Proprio l’ex squadra con cui il tecnico di Certaldo ha trascorso più anni della sua carriera, cioè la Roma, vive tutt’altro frangente in termini di sviluppi di mercato in merito al centrocampo. Dopo l’arrivo di Matic, secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero avviato una trattativa col Sassuolo per il ritorno a Trigoria di Davide Frattesi e, allo stesso tempo, sondano Granit Xhaka. Per il primo Tiago Pinto, ds dei capitolini, cercherà di convincere la società neroverde attraverso un’offerta che si attesta attorno ai 15 milioni, mentre il secondo rispunta tra i nomi più gettonati dopo il lungo corteggiamento dell’estate scorsa: operazione fattibile in caso di firma di Tielemans con l’Arsenal.

Mihajlovic vuole i gol di Bonazzoli

Un altro giocatore dei Gunners di Londra è finito sul taccuino di un’altra squadra di Serie A. Si tratta dell’Atalanta e dell’interesse, come riporta L’Eco di Bergamo, per il terzino sinistro Nuno Tavares. Gli orobici sarebbero anche sulle tracce di Ivan Ilic, su cui c’è da battere la concorrenza della Lazio di Maurizio Sarri. Passando alla Fiorentina, la società di Rocco Commisso è chiamata a risolvere il nodo fascia destra. Con le difficoltà che emergono per riportare Odriozola in Toscana e nel trovare un accordo economico con lo Shakthar Donetsk per Dodo, i viola virano per Leo Dubois, capitano del Olympique Lione. Secondo La Gazzetta dello Sport, manca ancora il sì del giocatore e del club transalpino.

Chiudiamo con un ex Toro. Federico Bonazzoli è nei piani del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che potrebbe inserirsi tra le maglie di Sampdoria e Salernitana, impegnate nella definizione del futuro dell’attaccante autore di 12 reti nel campionato appena concluso. La società campana ha tempo fino al 30 giugno per esercitare il riscatto di 6 milioni di euro, ma i blucerchiati potrebbero a loro volta contro riscattarlo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna resta alla finestra e punta ad avere la meglio in caso di mancato accordo tra le altre due controparti.