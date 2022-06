Con il Tas che ha riaperto il mercato dello Spezia, il Toro può provare a prendere Maggiore dato che il club ligure potrebbe rimpiazzarlo

Il Tas di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso dello Spezia contro il blocco di mercato per quattro sessioni. Il club ligure dunque potrà tornare a fare operazioni in entrata dalla prossima sessione di mercato, che inizierà il 1 luglio. Gli acquisti sbloccano anche le cessioni e quindi il Toro potrà cercare di acquistare dagli Aquilotti Giulio Maggiore, un vecchio pallino del responsabile dell’area tecnica del club torinese Davide Vagnati. Convincere lo Spezia a cedere il centrocampista classe 1998 non sarà affatto semplice, anche perché Maggiore oltre ad essere un leader del club spezzino è sicuramente anche uno degli elementi di maggiore qualità. Però bisogna tenere presente che il giocatore genovese ha il contratto che lo lega allo Spezia che scadrà il 30 giugno 2023 e la trattativa per un possibile rinnovo si trova in una fase di stallo. Tutto questo potrebbe favorire il Toro, che però dovrà sicuramente fare molta attenzione alla concorrenza.

Torino, Maggiore è un vecchio pallino

Bisogna ricordare che il Toro in passato aveva già fatto diversi tentativi per cercare di portare Maggiore a vestire la maglia granata. Il primo tentativo da parte del club piemontese fu fatto nell’estate del 2020 dall’allora direttore sportivo del Toro Massimo Bava. In quell’occasione si registrarono solamente diverse telefonate tra i due club e nulla di più. La trattativa non decollò mai veramente. Poi i granata ci hanno riprovato con Vagnati, che ha sempre continuato a tenere sott’occhio Maggiore. Adesso, con il mercato dello Spezia sbloccato e con il club ligure che potrebbe operare in entrata e rimpiazzare il centrocampista genovese, il Toro potrebbe riprovare ad acquistare Maggiore.