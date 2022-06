Calciomercato Torino / Magnus Warming ha accettato la proposta del club tedesco: la formula del trasferimento è quella del prestito

Se Gabriel, con ogni probabilità sarà il primo acquisto del Torino in questa sessione di mercato, Magnus Warming sarà invece la prima cessione. La società granata ha trovato l’accordo per la cessione in prestito dell’attaccante danese al Darmstadt, squadra che milita in 2. Bundesliga, ovvero la serie B tedesca. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto in favore dei tedeschi e controriscatto per i granata.

Calciomercato Torino: Warming verso il Darmstadt

Warming era arrivato lo scorso anno dal Lyngby, in questa stagione ha collezionato cinque presenze (quattro in campionato e una in Coppa Italia) ma non ha mai convinto Ivan Juric che, pubblicamente, aveva dichiarato che l’attaccante non era ancora pronto per la serie A. Vagnati crede nelle qualità del calciatore, che è anche nel giro della nazionale Under 21 della Danimarca, e per questo motivo si è deciso di cederlo in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità ed eventualmente tornare fra un anno alla base.