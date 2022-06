Il Toro, mentre sta chiudendo per l’arrivo di Gabriel come secondo portiere, cercherà di vendere Milinkovic-Savic

Il club granata sta limando gli ultimi dettagli per l’arrivo di Gabriel, che era svincolato dal Lecce, come secondo portiere. Con l’arrivo del brasiliano il Toro ha messo in vendita Vanja Milinkovic-Savic. La pista più probabile è che il portiere serbo possa trasferirsi in un club estero dal quale ripartire, dopo una stagione che si può definire altalenante. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati spera di trovare una soluzione per Milinkovic-Savic nel minor tempo possibile, così da potersi concentrare sui colpi in entrata che riguarderanno gli innesti per la formazione titolare. Dunque il numero 32 granata sta preparando le valigie in attesa di lasciare il Toro, anche se è ancora da definire con quale formula il portiere classe 1997 lascerà il club piemontese. Era già da tempo che si parlava di una probabile rivoluzione per quanto riguarda i portieri, anche per poter provare ad alzare in modo costante e graduale l’asticella degli obiettivi. Almeno, questo è quello che si auspica Ivan Juric, anche perché il tecnico croato ha già dimostrato di non aver paura a pronunciare la parola Europa.

Milinkovic-Savic non è riuscito a convincere Juric

Dopo un inizio di campionato buono il portiere serbo nella seconda parte della stagione si è un po’ perso e ha commesso diversi errori che gli sono costati il posto da titolare, con Etrit Berisha che gli ha soffiato il posto. Milinkovic-Savic nell’arco di una stagione è passato da portiere titolare a finire nella lista dei cedibili, insieme a diversi altri giocatori che il Toro spera di riuscire a vendere per liberarsi dell’alto ingaggio di questi elementi. I granata rimangono vigili sul fronte uscite e aspettano, soprattutto dall’estero, l’offerta giusta per cedere Milinkovic-Savic. Con il portiere serbo che dovunque andrà farà di tutto per riscattarsi dopo i diversi errori commessi nella stagione che si è conclusa a fine maggio.