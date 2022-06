Il Toro sta chiudendo per il riscatto di Pellegri, i granata sono pronti a versare 6 milioni nelle casse del Monaco per l’attaccante genovese

Il d.t. granata Davide Vagnati sta continuando a lavorare intensamente sul fronte del mercato in vista della prossima stagione che sta per cominciare. Il Toro, oltre ad essere vicino all’acquisto di Gabriel, sta chiudendo per il riscatto di Pietro Pellegri. Infatti, il club piemontese sta trattando con il Monaco. Il Toro pare essere pronto a riscattare l’attaccante ex Milan per una cifra intorno ai 4/5milioni di euro dopo essere riuscito ad abbassare, la richiesta del club francese. I granata stanno così per sciogliere una delle tante incognite che riguardano il futuro, con sicuramente in primo piano la situazione intorno ad Andrea Belotti. Per quanto riguarda l’attaccante genovese, il giocatore può quindi prepararsi a continuare la sua avventura in granata, iniziata lo scorso gennaio. Pellegri, che ha un ottimo feeling con Ivan Juric che dura dai tempi del Genoa e si sta consolidando a Torino, potrà sicuramente risultare una pedina molto importante per il Toro che nella prossima stagione andrà a caccia dell’Europa.

Pellegri: dopo il gol con l’Under 21 vuole la stagione del riscatto

Si può dire che il Toro riscatti Pellegri per il riscatto sul campo dell’attaccante classe 2001. Nella prossima stagione Pellegri vorrà senza alcuna ombra di dubbio rialzare la testa dopo un campionato tra ombre e luci, con la prima parte della stagione passata al Milan. Esperienza che è stata particolarmente complicata, anche per colpa dei guai fisici che hanno perseguitato l’attaccante genovese. Poi al Toro Pellegri ha iniziato a tornare ad essere il Pellegri che tutti si aspettano di vedere. Sicuramente il gol del numero 64 granata, arrivato qualche giorno fa con addosso la maglia della nazionale italiana Under 21, rappresenta per Pellegri un importante segnale per il futuro. Il club granata intanto vuole chiudere al più presto la trattativa con il Monaco, ma si può dire praticamente con sicurezza che il futuro di Pellegri sarà ancora a tinte granata.