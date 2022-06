Calciomercato Torino / La società granata è vicinissima a Gabriel, portiere in arrivo a parametro zero dopo l’esperienza al Lecce

Il primo degli ormai famosi dieci acquisti richiesti da Ivan Juric potrebbe arrivare a breve: il Torino ha infatti deciso di muoversi con decisione per chiudere la trattativa con Gabriel, portiere in scadenza di contratto con il Lecce e che potrà quindi arrivare a parametro zero. Nelle scorse settimane il dt Davide Vagnati aveva provato a sondare il terreno per altri estremi difensori, da Cragno a Gollini passando per Meret, alla fine però si è deciso di puntare su una soluzione low cost optando per l’estremo difensore brasiliano.

Calciomercato Torino: Gabriel, trattativa in via di definizione

I primi contatti con l’entourage di Gabriel risalgono in realtà a diverse settimane fa, quando ancora il campionato era in corso, la pista era stata poi congelata ma, dopo alcune valutazioni, in casa Torino si è deciso di puntare con decisione sull’ormai ex Lecce: nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati e si è arrivati a un accordo. Si attende ora la fumata bianca ma non dovrebbe mancare molto perché arrivi. Con Gabriel al Torino si chiuderebbe l’avventura in granata di Milinkovic-Savic, portiere su cui il dt Vagnati aveva scommesso lo scorso anno: scommessa persa tanto che nel girone di ritorno, dopo una serie di errori che sono costati diversi punti al Torino, il numero 32 è stato superato nelle gerarchie da Berisha.

Chi è Gabriel, il portiere che vuole il Torino

Classe 1992, Gabriel era stato portato in Italia nel 2012 dal Milan (dopo aver esordito anche nella nazionale maggiore del Brasile) con cui ha collezionato sette presenze in campionato nella stagione successiva. L’unico campionato da titolare in A lo ha però giocato con il Lecce nel torneo 2019/2020 terminato con la retrocessione in B. Dopo aver fallito l’obiettivo promozione lo scorso anno, nell’ultima stagione l’estremo difensore ha dato un contributo fondamentale alla squadra salentina per tornare nel massimo campionato. Da titolare aveva in precedenza vinto altri due campionati di serie B: il primo con il Carpi nel 2015, il secondo con l’Empoli nel 2018.