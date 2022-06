Calciomercato Torino / Le richieste del club sardo per il cartellino di Joao Pedro sono ritenute eccessive dai granata

Era previsto un incontro tra Torino e Cagliari per parlare di Joao Pedro e l’incontro c’è stato ma dovranno essercene altri se si vorrà arrivare alla fumata bianca. Il colloquio avvenuto intorno all’ora di pranzo tra Davide Vagnati e il collega Stefano Capozucca non ha portato all’avvicinamento sperato. Anzi, le due parti sono ancora lontane da un accordo per il trasferimento sotto la Mole dell’attaccante italo-brasiliano: il ds del Cagliari ha ribadito che per lasciar partire il giocatore servono 10 milioni di euro, il Torino non vorrebbe spenderne più di 7.

Calciomercato, Torino-Cagliari: per Joao Pedro c’è la volontà di trattare

Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, la nota positiva emersa dalla giornata di oggi è infatti che entrambi i club hanno manifestato la volontà di proseguire le trattative per cercare di giungere a un accordo. Anche lo stesso Joao Pedro vuole che i contatti proseguano: non è infatti un mistero che abbia chiesto la cessione dopo la retrocessione in serie B dei sardi, lo stesso Capozucca lo aveva spiegato in conferenza stampa, ma serve altro tempo per riuscire ad arrivare a un accordo.