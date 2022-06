Calciomercato Torino / Intercettato da dei tifosi in un ristorante a Mondello, Andrea Belotti avrebbe smentito l’ipotesi di un passaggio al Monza

Una dichiarazione pubblica di Andrea Belotti non la si sente da molto tempo, ad alcuni tifosi che lo hanno intercettato a cena in un ristorante di Mondello il Gallo avrebbe però smentito l’ipotesi di un futuro al Monza. “Non è vero che quello hanno scritto i giornali” avrebbe risposto, come riporta Palermo Today, a chi gli ha chiesto se si sarebbe trasferito in Brianza.

Torino, Belotti in vacanza ma si attende ancora un segnale sul futuro

Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria, Belotti ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è immediatamente volato in Sicilia per riprendere le vacanze insieme alla moglie, alla figlia e anche al difensore del Monza Luca Marrone e alla sua famiglia: nessun intrigo di mercato ma solo una forte amicizia tra le famiglie dei due calciatori. Tra un bagno e l’altro nel mare della Sicilia, il Gallo dovrà ora decidere riguardo al proprio futuro: il campionato è ormai terminato da un pezzo e fra una ventina di giorni scadrà anche il suo contratto con il Torino.