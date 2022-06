Il Toro dovrà scegliere se dare ancora fiducia ad Ola Aina e rinnovargli il contratto oppure venderlo in Premier League

Tra le tante incognite che il Toro dovrà risolvere in vista della prossima stagione c’è quella che riguarda il futuro di Ola Aina. L’esterno granata dal ritiro della Nazionale nigeriana qualche giorno fa aveva detto: “Il mio futuro? Bisognerà vedere cosa accadrà durante l’estate. Non sono sicuro. Mi rimane solo un anno e non sono sicuro di cosa accadrà”. Quindi, non si sa quello che succederà. Sicuramente il club granata valuterà attentamente la situazione, per poi prendere la decisione migliore non solo per il Toro ma anche per il giocatore. Con Ola Aina che nell’ultima stagione è stato molto discontinuo, anche per colpa delle ottime prestazioni rimediate da Mergim Vojovda come esterno di sinistra. Dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa, il numero 34 del Toro ha rimediato tanta panchina, per poi ritrovare il campo nel rush finale di campionato. Ora sicuramente, reduce da un campionato tra ombre e luci, vorrà riscattarsi e proverà a farlo sia se rimarrà al Toro sia se andrà in una nuova squadra. Intanto su di lui sono puntati gli occhi di diversi club che militano in Premier League.

Ola Aina era stato vicino alla cessione già a gennaio

Ola Aina a gennaio era sul punto di partenza, sempre destinazione Inghilterra, ma poi il brutto infortunio che colpì Mohamed Fares nei primissimi giorni di lavoro al Filadelfia, dopo il suo arrivo dalla Lazio all’ombra della Mole, bloccò la cessione dell’esterno nigeriano. Quest’estate potrebbe essere la volta buona che Ola Aina lasci il Toro. Presto ci saranno delle novità, ma per adesso il giocatore ex Chelsea è concentrato solamente sulla Nazionale con la quale è attualmente impegnato. Intanto, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati può concentrarsi su altre faccende e poi il Toro e Ola Aina dovranno decidere se proseguire il loro rapporto oppure se salutarsi e prendere altre strade.