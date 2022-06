Le trattative delle squadre di Serie A / Oltre a Carnesecchi la Lazio rimane vigile su Casale, il Lecce vuole Thorsteisson

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma i club di Serie A continuano ad imbastire le prime trattative in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi sul mercato c’è la Lazio. La squadra capitolina non molla la pista che porta a Marco Carnesecchi che, a causa dell’infortunio rimediato con l’Under 21 azzurra, sarà costretto a subire un’operazione. Solo dopo l’intervento il portiere classe 2000 deciderà come muoversi. Intanto i biancocelesti oltre a Carnesecchi hanno dimostrato di essere interessati a Nicolò Casale, difensore in forza all’Hellas Verona. Anche il Monza sta preparando la propria strategia da adottare sul mercato. Il club lombardo ha incontrato l’Inter per cercare di imbastire una trattativa per Andrea Pinamonti. Non solo, il Monza segue anche l’ala sinistra islandese dell’Aarhus GF Jón Dagur Thorsteinsson, ma per per l’islandese c’è da battere la concorrenza del Lecce e del Venezia. Intanto la Salernitana, in attesa che arrivi un nuovo ds, ha mostrato dell’interesse per Johan Vasquez del Genoa.

Il Milan ha incontrato gli agenti di Raspadori. La Samp punta sui giovani

È pronto a decollare anche il mercato della Sampdoria, dopo che il club genovese ha confermato Carlo Osti come responsabile dell’area tecnica e Daniele Faggiano nel ruolo di direttore sportivo. I blucerchiati punteranno su profili giovani e seguono con molto interesse Matteo Tramoni del Cagliari e Dario Saric, centrocampista dell’Ascoli, il cui nome è segnato anche nel taccuino dei dirigenti di Atalanta e Sampdoria. La Juve invece vuole Domenico Berardi e sta facendo qualche pensiero su Marko Arnautovic e Angel Di Maria. Infine, per concludere il Milan è molto interessato a Giacomo Raspadori tanto che nelle scorse ore c’è stato un incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera.