Incontro programmato tra i due club per Joao Pedro: è un profilo che piace a Juric e i granata vogliono regalare al tecnico una rosa pronta per luglio

Un mese circa al raduno: il Torino è al lavoro per allestire una squadra che possa consentire a Juric di partire con una rosa già plasmata. Ed è in questa direzione che va letto l’incontro programmato in giornata tra il club di Cairo e il Cagliari. La trattativa è quella per Joao Pedro: un giocatore che da tempo Vagnati segue e che potrebbe rivelarsi un prezioso jolly. Non solo punta all’occorrenza ma pure trequartista: un reparto che sarà rivoluzionato visti i certi addii di Brekalo e di Pjaca (in attesa di Praet).

Joao Pedro, la partenza è certa

Non c’è da convincere il club a cedere l’attaccante: che Joao Pedro partirà è certo, questo lo hanno confermato a più riprese i dirigenti sardi. Certo, ci sarà da accordarsi sulla cifra ma la retrocessione del Cagliari mette il Toro – e le altre pretendenti – in una posizione di favore.

Torino, anche Cragno è un obiettivo

Rossoblù che si troveranno probabilmente costretti a cedere i propri gioielli. E un altro calciatore che ha mercato in A e che resterà nella massima serie è Alessio Cragno: il portiere è nella lista dei granata (non è però l’unico) chiamati a trovare il proprio titolare dopo la bocciatura di Milinkovic-Savic.