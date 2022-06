Calciomercato Torino / I granata si preparano a trattare con il Monaco: due le piste che può seguire per cercare di trattenere Pellegri

Se il futuro di Andrea Belotti rimane avvolto nel mistero, anche quello di Pietro Pellegri è incerto. Il Toro dovrà sedersi ad un tavolo con il Monaco e avviare una trattativa per l’attaccante genovese. I granata dovranno decidere se acquistare definitivamente Pellegri spendendo una cifra che si aggira attorno ai 6 milioni di euro oppure se farsi prestare ancora l’attaccante ex Milan, magari inserendo un obbligo di riscatto. Di sicuro il club granata durante la trattativa cercherà di farsi forza grazie al fatto che Pellegri ha solo un anno di contratto rimanente con il Monaco. Ma i granata dovranno fare attenzione perché qualche club di Serie A, come Lazio e Cremonese, stanno iniziando a fare qualche pensierino su Pellegri. E perdere l’attaccante classe 2001 per Ivan Juric sarebbe veramente un grande peccato, soprattutto dopo il percorso che ha realizzato con lui e che stava iniziando a dare i primi frutti. Dunque, in attesa della decisione del Gallo, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati si prepara a lavorare per il futuro di Pellegri.

Pellegri intanto manda dei segnali al Toro

C’è da sottolineare che mentre Toro e Monaco si apprestano a incontrarsi per parlare di Pellegri, l’attaccante genovese manda dei segnali al club granata. Come il gol messo a segno contro il Lussemburgo con addosso la maglia dell’Italia Under 21. La prima rete per Pellegri con gli Azzurrini. Sicuramente quel gol darà maggiori motivazioni all’attaccante classe 2001 per fare sempre meglio in futuro. Con la speranza di poter continuare la sua avventura al Toro, dove Pellegri fin qui ha raccolto 9 presenze, riuscendo a segnare un gol quello realizzato a Roma contro la Lazio. Presto tutti i nodi in merito al futuro di Pellegri verranno sciolti, così come per tutti gli altri giocatori. Sicuramente Pellegri potrebbe essere ancora un giocatore molto utile al Toro per la prossima stagione, dove il club granata cercherà di alzare l’asticella degli obiettivi andando alla ricerca di una posizione europea.