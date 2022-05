Calciomercato Serie A / I rossoneri salutano Hauge e Kessie. La Salernitana pensa a confermare Davide Nicola

Con la fine della Serie A, cominciano i giri di valzer sul fronte mercato. Nonostante manchi ancora un mese prima dell’apertura ufficiale, sono tanti i club di Serie A che hanno già cominciato a muoversi. Tra questi il Milan, neocampione d’Italia, che ha attirato su di sè i rilfettori. Sono infatti tanti i profili che piacciono. Primo fra tutti Rafa Leao, votato da molti come uno dei giocatori più incisivi della stagione. Su di lui è piombato il Real Madrid di Ancelotti, interessato alle sue qualità. I blancos avrebbero già pronti 120 milioni da investire sull’esterno rossonero, che non sarà facile da strappare al Diavolo. Il Milan cercherà infatti di blindarlo fino al 2026 in modo da scongiurare altre eventuali pretendenti. Salutano intanto Hauge, che andrà all’Eintracht Francoforte in prestito, e Kessie, nel mirino del Barcellona.

Inter, Perisic verso il Tottenham di Conte

Per quanto riguarda i loro rivali diretti, i nerazzurri sono alle prese con l’addio di Perisic, nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, con il quale ha creato un buon feeling nell’avventura del tecnico all’Inter. Gli Spurs hanno battuto la Juve e il Chelsea, convincendo il croato a sposare la loro causa, costringendo Inzaghi e i suoi a pensare al sostituto. Tra i profili individuati dai nerazzurri, ci sono Bellanova del Cagliari e Udogie dell’Udinese. Si accende intanto la pista Mkhitaryan, con un accordo da 3,5 milioni all’anno in un biennale pronto sul piatto. La Roma non molla però l’osso per trattenerlo.

Serie A, il mercato delle altre: le trattative

Non solo le milanesi attive in questo inizio di mercati. C’è infatti chi ha già ufficializzato alcuni nomi. Primo fra tutti il Napoli, che ha acquistato le prestazioni di Oliveira dal Getafe per 15 milioni totali. Intanto Fabian Ruiz e Koulibaly dicono no al rinnovo con i partenopei. Il difensore ha attirato su di sè l’attenzione di Barcellona, Inter, Juve e Roma. Sarà quindi sfida a quattro per accaparrarselo. i partenopei intanto hanno riscattato Anguissa dal Fulham per 15 milioni. La Salernitata invece sta cercando di gestire la questione panchina. Si attende infatti di conoscere la volontà di Davide Nicola, che ha guidato il club alla salvezza e che potrebbe essere confermato per la prossima stagione. L’alternativa individuata è Andrea Pirlo, inattivo dopo l’avventura alla Juve.