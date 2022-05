Calciomercato Torino / Si complica la situazione portieri per i granata: Fiorentina su Gollini, Cragno in stand-by

Tra i dieci giocatori richiesti da Juric, c’è anche un portiere. Il tecnico, soddisfatto in parte dal rendimento di quelli attuali, vorrebbe avere qualche certezza in più tra i pali. Nella lista di Vagnati si sono quindi inseriti i nomi di Gollini e Cragno. Per entrambi sembrerebbe però esserci una fase di stallo. L’estremo difensore dell’Atalanta rientra da un prestito ma si sta avvicinando alla Fiorentina, il prossimo anno impegnata in Europa. Si allontana quindi dai piani dei granata, che difficilmente riusciranno a deviare la sua rotta verso la Mole.

Cragno e il Cagliari prendono tempo

Diversa è invece la situazione di Alessio Cragno. Con il Cagliari che è retrocesso, la sua permanenza in rossoblu è diventata più complicata del previsto. I granata si sono quindi messi alla finestra, tenendo d’occhio la situazione. Il futuro del portierone sardo resta però ancora da decidere secondo le parole di Graziano Battistini, suo agente: “C’è grande delusione per la retrocessione del Cagliari, è presto per parlare del futuro di Alessio. Prima di parlare di Napoli e di altri club preferisco che tutto l’ambiente Cagliari metabolizzi la retrocessione. Vediamo anche cosa vorrà fare il Cagliari col ragazzo e poi decideremo“. Resta quindi tutto in stand-by.

Torino, la situazione portieri in casa

Vagnati cerca intanto di trovare una soluzione funzionale ai portieri attualmente in rosa. Impiegati sia Gemello che Vanja Milinkovic-Savic che Berisha, va valutato chi tenere e chi invece liberare Se il giovane ha trovato poco spazio, il serbo ha invece cominciato bene per poi essere scalzato da Berisha. Sicuramente almeno uno dei tre resterà alla corte di Juric mentre per gli altri si aprono quindi diverse piste: dal prestito all’addio definitivo per cercare fortuna altrove.