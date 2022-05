Calciomercato Torino / Anche il Fulham si è inserito per Manor Solomon, il profilo che piace ai granata

Mercato che si avvicina e Torino che guarda già lontano. I granata sono infatti subito partiti all’assalto per fornire a Juric i profili giusti in vista della prossima stagione. Tra questi, Manor Solomon, esterno offensivo in forza allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Il classe ’99 sarebbe stato individuato dal club come sostituto ideale di Josip Brekalo. Subito una pista difficile però per Vagnati e company, che dovranno riuscire a far mettere da parte a Solomon il sogno Premier League.

Toro, i sogni di Solomon lo allontanano

“Il mio sogno è giocare in Premier League” diceva l’esterno d’attacco finito nel mirino del Torino. Il suo desiderio, poco in linea con la proposta dei granata, potrebbe addirittura concretizzarsi. Su di lui si sarebbe infatti inserito anche il Fulham, club neopromosso in Premier League grazie alla chiusura in primo posizione nella serie cadetta.

Toro, nessuna offerta concreta del Fulham per l’israeliano

Il club inglese non avrebbe però ancora formulato nessuna offerta concreta a Solomon, che attende quindi di riceverne una convincente senza chiudere del tutto le altre porte. Vagnati e la dirigenza dovranno quindi rimboccarsi le maniche per convincere l’israeliano a raggiungerli sotto la Mole. Il suo nome resta comunque in cima alla lista per sostituire Brekalo, uno dei primi partenti, data la volontà di non proseguire assieme al Torino la sua avventura.