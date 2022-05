Calciomercato Torino / Il club granata ha avviato i contatti con lo Shakhtar Donetsk per l’esterno offensivo Manor Solomon

Il Torino parte subito forte sul fronte mercato, nonostante manchi ancora più di un mese all’apertura ufficiale della sessione estiva. Tra le ultime conferme, c’è l’interesse del club granata per Manor Solomon, esterno offensivo classe ’99 attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, come riferito da Sky. Vagnati avrebbe già avviato i contatti per l’israeliano, individuato come potenziale sostituto di Josip Brekalo da assicurare a Juric.