Calciomercato Torino / Gerard Deolofeu è stato messo sul mercato, in granata potrebbe sostituire il partente Josip Brekalo

Ormai lo sanno anche i muri: in vista della prossima stagione Ivan Juric ha chiesto a Urbano Cairo dieci rinforzi (a meno di cessioni inaspettate che potrebbero far lievitare questo numero). Tra i dieci c’è anche il sostituto di Josip Brekalo che – come anche in questo caso è noto a tutti – non ha voluto essere riscattato e ha scelto di tornare al Wolfsburg, il club proprietario del suo cartellino. Proprio per la trequarti è spuntata nelle ultime ore una vera e propria occasione di mercato: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, come ha raccontato il suo agente Albert Botinas ai microfoni di Radio Marte, lascerà certamente l’Udinese nel corso dell’estate.

Calciomercato Torino: Deulofeu è in vendita

“Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa sessione di mercato” ha dichiarato il procuratore. Le parole di Botinas sono presto rimbalzate da una parte all’altra d’Italia, con vari direttori sportivi che hanno iniziato ad attivarsi per capire i costi e la fattibilità dell’operazione; anche in casa Torino si sta valutando il possibile affare (così come stanno facendo anche Napoli e Fiorentina) perché Deulofeu per caratteristiche sarebbe il sostituto perfetto di Brekalo.

Deulofeu-Brekalo: il confronto

Congedando il croato Juric non era apparso preoccupato della sua partenza. Anzi. “A queste cifre si possono prendere anche giocatori migliori” aveva dichiarato l’allenatore e, numeri alla mano, Deulofeu rappresenta un’opzione migliore: l’ultimo campionato lo ha concluso con un bottino personale di 13 gol e 5 assist (sono stati invece 7 i gol e 2 gli assist di Brekalo), certo le cifre al momento non sono le stesse. Il riscatto di Brekalo era fissato a 11 milioni, l’Udinese per il fantasista spagnolo ne chiede invece 15 ma le dichiarazioni pubbliche del procuratore non aiutano i friulani: se con il passare delle settimane offerte per Deulofeu non dovessero arrivare, il prezzo potrebbe scendere.