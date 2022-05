Calciomercato Torino / Ai granata servono i soldi della cessione di Bremer il prima possibile per poter impostare il mercato

Sono molti gli interventi da fare per migliorare il Torino e puntare ad una coppa europea già dalla prossima stagione. Sarà determinante l’operazione Bremer. Il centrale infatti è fortemente richiesto dalle big e le cifre che le grandi squadre sono pronte ad offrire sono abbastanza alte. Si parla di una richiesta attorno ai 35 milioni. Ormai la partenza di Bremer è scontata, il difensore ha rinnovato il contratto con il Toro solo per permettere ai granata di avere più forza nelle trattative, ma la cessione di Bremer ormai aspetta solo di essere annunciata. Al Toro servono i soldi in ballo per impostare il mercato e trovare sia il sostituto del brasiliano che i sostituti dei molti giocatori che lasceranno la Mole.

Calciomercato Torino: Bremer, l’Inter in pole per il difensore

Tra tutte le big le più interessate ci sono sicuramente le squadre inglesi, il Paris Saint Germain e soprattutto l’Inter. Proprio il club nerazzurro è quello nettamente più vicino al giocatore: il corteggiamento di Beppe Marotta è iniziato da diverso tempo e potrebbe presto portare a dei frutti. Lo stesso numero 3 del Torino sembrerebbe gradire l’opzione Inter per il suo futuro, anche perché potrebbe così continuare a giocare in una difesa a tre cosa che, per sua stessa ammissione, gli piacerebbe molto. Al momento Bremer si trova in vacanza in Brasile e il suo rientro in Italia potrebbe essere proprio per diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Tutti i tifosi sono in attesa di vedere dove andrà a giocare il centrale granata, e dove verranno investiti i soldi che la società guadagnerà da questa cessione importante.