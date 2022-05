Il ds della Salernitana ha parlato di Verdi, aprendo uno spiraglio per sperare in un ritorno dell’attaccante lombardo in Campania

Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto nelle scorse ore a Liratv per parlare della storica salvezza ottenuta dal club campano nell’ultima giornata di campionato e per parlare del futuro della Salernitana. Tra i tanti temi affrontati dal dirigente italiano c’è stato il tempo di spendere qualche parola per Simone Verdi. Il giocatore è arrivato a gennaio in prestito al club campano, rivelandosi nel tempo una pedina molto importante per raggiungere la salvezza, per poi adesso far ritorno al Toro. Sull’attaccante ex Bologna Sabatini ha dichiarato: “Per Verdi bisognerà parlare con lui e con il Torino. Nel 2023 gli scadrà il contratto, se ci venisse incontro sull’ingaggio lo terremo. E’ un talento smisurato, io voglio che non si perda e lo martello tutti i giorni. Ricorrentemente lo insulto con affetto”. Dunque, stando a queste parole di Sabatini, non è da escludere un possibile ritorno di Verdi alla Salernitana. Sicuramente Toro e Salernitana in sede di calciomercato parleranno del giocatore e sceglieranno cosa è meglio per lui e per i due club. Di tempo ce ne sarà tanto, anche se i due club vorranno trovare una soluzione in fretta.

Verdi manda messaggi d’amore alla Salernitana

Intanto nelle scorse ore Verdi ha ricoperto d’affetto Salerno e la Salernitana attraverso un post su Instagram dove l’attaccante classe 1992 tra le tante righe ha scritto: “Certi amori ritornano, come le onde del mare. Chissà cosa ci riserverà il futuro. Per ora non posso fare altro che ringraziarvi: STU CORE T’APPARTEN”. Quindi anche Verdi, che con la maglia della Salernitana ha collezionato 15 presenze e 5 reti, vedrebbe di buon occhio un ritorno a Salerno. Adesso la palla passa a Toro e Salernitana per cercare di far tornare Verdi in Campania.