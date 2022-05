Calciomercato Torino / Anche gli esuberi al centro del vertice tra Juric, Cairo e Vagnati: i nomi dei possibili partenti

Non c’è stato solo il tema dei riscatti e dei futuri acquisti, al centro del vertice di mercato di lunedì 23 maggio tra Ivan Juric, Urbano Cairo e Davide Vagnati. Allenatore, presidente e direttore sportivo del Torino, in tre ore di colloquio, hanno fatto una panoramica a tutto tondo sulla costruzione della rosa per la prossima stagione. Non esimendosi, dunque, dal parlare degli esuberi. Di chi, cioè, può lasciare il Toro per far spazio a calciatori più funzionali al progetto tecnico, permettendo contestualmente al club di risparmiare su ingaggi – in alcuni casi – anche pesanti.

Volti nuovi sulle fasce: via Ansaldi, Aina sul mercato

Una prima decisione era già arrivata, in realtà, e ha riguardato il contratto di Ansaldi: il Toro ha deciso di non rinnovarlo e di lasciar partire a zero l’esterno argentino. Sulle fasce, Juric vuole forze fresche da affiancare a Singo e Vojvoda. E si legge anche in questo senso il via libera dato al club per la cessione di Ola Aina, che già a gennaio è stato vicino a salutare il Toro. Il 34 è uno dei partenti, ha un contratto fino al 2023 e guadagna quasi 1 milione a stagione.

Il Torino prova a cedere Milinkovic-Savic

Anche in porta, il tecnico vuole certezze. E se Berisha può restare come secondo, allora a salutare potrebbe essere Milinkovic-Savic (stipendio da 0,4 milioni fino al 2024), scelto come titolare all’inizio della stagione ma poi incorso in una serie di errori nel girone di ritorno. In difesa, i possibili addii di Djidji o Izzo dipenderanno da cosa succederà dopo la cessione – invece certa – di Bremer. I due comunque godono della piena fiducia di Juric.

Linetty e Zaza fuori dai piani di Juric

Chi invece è sparito dai radar del tecnico, nella seconda parte della stagione, è Karol Linetty. Arrivato per 9 milioni dalla Sampdoria nel 2020, il centrocampista è ormai ai margini e saluterà in estate (proprio i blucerchiati potrebbero fare un tentativo). La sua partenza potrebbe permettere ai granata di risparmiare lo stipendio da 1,4 milioni a stagione inserito nel contratto fino al 2024. Una situazione simile è quella vissuta da Simone Zaza, che ancor più di Linetty è totalmente fuori dal progetto, tanto che Juric non lo ha più convocato da fine marzo in poi. Cairo e Vagnati cercheranno di piazzarlo più per liberarsi dell’ingaggio da 1,7 milioni che per incassare qualcosa più del minimo dalla cessione.

Verdi torna per ripartire?

In partenza ci sono anche altri due attaccanti, più giovani del lucano, ovvero Magnus Warming e Simone Edera. Il danese è giudicato ancora troppo acerbo da Juric e il club potrebbe cederlo in prestito. Una soluzione – quella del prestito – più difficile per Edera, al rientro dopo un lungo infortunio, visto il contratto in scadenza nel 2023. Di ritorno da Salerno, invece, Simone Verdi (ingaggio da 1,7 milioni, contratto fino al 2023) potrebbe essere ceduto a titolo definitivo: Juric, pur apprezzandone le qualità umane, non lo ha mai reputato adatto alla sua idea di calcio.