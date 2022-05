Calciomercato Torino / “Certi amori ritornano”, scrive Verdi per salutare la Salernitana: i campani possono provare a comprarlo?

Amena, ovvero che attrae, e ferace, cioè feconda. Che stia in questi aggettivi, con cui Goethe descriveva Salerno, il motivo per cui Simone Verdi, con i granata della Campania, si è ritrovato e innamorato. È partito a gennaio da Torino nel momento forse più buio della sua carriera. Era criticato dai tifosi, che ne avevano ben donde. Era diventato il simbolo degli autogol economici segnati dalla presidenza Cairo nelle ultime due stagioni. 21,4 milioni per appena una manciata di gol e tante prestazioni disastrose. Poi ha visto Salerno, ha ritrovato Davide Nicola e tutto è cambiato. Con la Salernitana ha messo in fila 15 presenze nel girone di ritorno e le sue cinque reti – tutte decisive: contro Spezia, Udinese, Venezia e Cagliari – hanno contribuito a plasmare il sogno salvezza.

Messaggio alla Salernitana: “Certi amori ritornano”

Che fare, di lui, adesso, sta iniziando a chiedersi il Torino. Il cartellino di Verdi tornerà sotto la Mole, allo scadere del prestito secco, il 30 giugno. Ma difficilmente il club sceglierà di confermarlo in rosa. Il prestito a Salerno è servito a metterlo in mostra e a rialzarne il valore sul mercato, in attesa di un acquirente.

E chissà che proprio la Salernitana, che giocherà anche il prossimo anno in Serie A, non decida di investire su di lui. Verdi ci spera, e non lo ha nascosto nella lettera di commiato affidata a Instagram: “Certi amori ritornano, come le onde del mare. Chissà cosa ci riserverà il futuro. Per ora non posso fare altro che ringraziarvi”, ha scritto alla gente di Salerno. Con l’Arechi è sbocciato l’amore. Adesso ci sono tante settimane davanti per capire se i sentimenti bastano a colmare le distanze economiche. Il Toro non vuole svenderlo, pur essendo consapevole che sarà impossibile rientrare dalla mostruosa cifra spesa per acquistarlo nel 2019. E il calciatore ha ancora un anno di contratto a 1,7 milioni a stagione. Decisamente troppi, per il budget dei granata campani.