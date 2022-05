Calciomercato Torino / Nelle quasi tre ore di colloquio Juric ha ribadito la necessità di avere 10 rinforzi. Il suo obiettivo è l’Europa

Idee chiare, richieste precise, un obiettivo da raggiungere: sono i tre elementi che hanno contraddistinto il vertice tenutosi ieri a Milano in cui Ivan Juric, senza troppi giri di parole e peli sulla lingua, ha parlato con Urbano Cairo e Davide Vagnati del futuro del Torino. Se le richieste dell’allenatore verranno accontentate, se le parole saranno tramutate in fatti, il prossimo anno ci si potrà divertire ancora di più. Il fine ultimo di Juric è uno solo: portare il Toro in Europa.

Calciomercato Torino: le richieste di Juric

Per raggiungere l’obiettivo, il tecnico avrà però bisogno dell’aiuto di presidente e dt: un auto che dovrà arrivare sotto forma di rinforzi nella sessione di mercato che, ufficialmente, inizierà il prossimo 1 luglio ma nei fatti è già cominciato. Negli uffici della Cairo Communication Juric ha ribadito quanto aveva dichiarato dopo la partita contro la Roma, chiedendo 10 rinforzi (di questi 10 fanno parte anche i giocatori arrivati in prestito per cui c’è l’opzione del riscatto dal poter far valere). I primi sono due protagonisti di questa stagione che Juric vorrebbe poter allenare anche nella prossima: Rolando Mandragora e Dennis Praet. I due centrocampisti hanno dato la propria disponibilità a restare sotto la Mole ma il problema è legato alle cifre che al momento il Torino dovrebbe sborsare per acquistarli: 14 milioni per Mandragora, 15 per Praet. Prezzi ritenuti troppo alti che nelle prossime settimane Vagnati cercherà di far abbassare, così come cercare di convincere il Monaco ad accontentarsi di una cifra inferiore ai 6 milioni per cedere Pietro Pellegri.

Torino: l’obiettivo di Juric è l’Europa

I 10 rinforzi richiesti da Juric riguardano ogni reparto e sono ritenuti necessari dall’allenatore per almeno competere con Atalanta, Fiorentina e Lazio per la qualificazione a una coppa europea. Non tutti e 10 saranno titolari fissi, alcuni giocatori serviranno per completare la rosa e dare un’alternativa ai titolari, ma tutti dovranno essere giocatori di qualità e anche di gamba, capaci di unire dinamismo a buone doti tecniche in modo da integrarsi il più velocemente possibile nel gioco di Juric.