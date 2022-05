Calciomercato Torino / Dopo la partita contro la Roma, Juric è stato chiaro sugli acquisti che servono per puntare all’Europa

Ivan Juric non ama i giri di parola: è diretto, preciso, arriva subito al punto quando rilascia delle dichiarazioni, qualsiasi sia l’argomento. E’ così che dopo la partita contro la Roma non ha tergiversato quando gli è stato chiesto il numero di rinforzi che servono al suo Torino: “Dieci“. Molti dei suoi colleghi sarebbero stati più vaghi, Juric ha invece voluto tracciare pubblicamente la strada che Urbano Cairo e Davide Vagnati dovranno seguire per accontentarlo, per costruire un Toro che possa lottare per l’Europa. “C’è questa ossessione, vorrei provare ad andarci. Penso che la gente ne abbia bisogno” ha poi aggiunto.

Calciomercato Torino: i rinforzi in difesa chiesti da Juric

Ma chi sono allora questi dieci giocatori che ha chiesto Juric? Andando in ordine di ruolo, il primo è un portiere titolare: Berisha dovrebbe restare ma come dodicesimo, Milinkovic-Savic non ha convinto e si sta cercando ora un nuovo numero uno che possa sostituirlo. Nella lista dei giocatori sondati ci sono anche Gollini, Cragno e Meret (nel frattempo Vagnati cercherà di cedere l’estremo difensore serbo). Anche il secondo rinforzo dovrà essere di livello, non un giocatore che venga a fare il comprimario ma uno che possa essere titolare fin da subito, anche il suo compito sarà quello di sostituire il partente Bremer. Parliamo ovviamente del difensore centrale. “Se Bremer andrà via dobbiamo prendere un giocatore forte” aveva dichiarato lo stesso allenatore qualche settimana fa.

Calciomercato Torino: i rinforzi a centrocampo chiesti da Juric

Lasciando la difesa e passando al centrocampo, Juric vorrebbe due nuovi terzini: uno a destra e uno a sinistra. Singo e Vojvoda sono confermati, Aina e Ansaldi sono in uscita e serviranno due sostituti: per la fascia si sta trattando Yilmaz ma il Besiktas spara alto. Poi c’è da capire cosa ne sarà di Fares: è ancora ai box per il grave infortunio al ginocchio subito a gennaio e, prima di provare eventualmente a rinnovare il prestito con la Lazio, sarà necessario capire quando potrà ritrovare la migliore condizione. L’allenatore granata ha poi chiesto due centrocampisti centrali: uno di questi potrebbe essere in realtà Mandragora, se Vagnati riuscirà a trovare l’accordo per acquistarlo dalla Juventus dopo che la clausola per l’obbligo di riscatto è caduta. L’altro centrocampista dovrà invece sostituire Pobega, per cui al momento non sembrano esserci margini di trattativa.

Calciomercato Torino: i rinforzi in attacco chiesti da Juric

Passando alla trequarti campo, l’unico che è al momento è sicuro di rimanere è Seck e Juric vorrebbe tre acquisti in questa zona di campo: due di questi in realtà il Torino potrebbe averli già in casa, parliamo di Praet e Pjaca, ma bisognerà capire cosa intenderà fare la società riguardo ai loro riscatti. Servirà poi un sostituto di Brekalo (si sta seguendo anche Popescu della Steaua Bucarest) che, come è noto, non vuole rimanere sotto la Mole e tornerà al Wolfsburg. Infine, anche il decimo acquisto chiesto a Juric potrebbe essere già in casa: parliamo dell’attaccante e se Pellegri verrà riscattato dal Monaco non sarà necessario cercare qualcun altro. Ammesso che Belotti decida di rimanere e non di andare via. Ricapitolando, i dieci acquisti indicati da Juric sono: un portiere, un difensore centrale, due terzini, due centrocampisti centrali, tre trequartisti, un attaccante.