Il tecnico era al corrente da un paio di mesi delle ambizioni del connazionale. Nulla di cui disperarsi per Juric: “È una buona occasione”

Josip Brekalo è all’ultima passerella da giocatore in forza al Torino. Da venerdì in poi bisognerà rendergli grazie, ma allo stesso tempo dimenticarlo in fretta. Doccia gelata per chi auspicava a rivederlo nuovamente destreggiarsi sulla trequarti. La notizia del suo mancato riscatto non è però nulla di sorprendente, almeno per Ivan Juric: “Io lo so da due mesi che non vuole rimanere, che vuole fare un’altra esperienza”. Un anno a Torino evidentemente non è bastato a Brekalo per affezionarsi alla piazza o per sposare il progetto della società. Forse perché non lo ritiene granché ambizioso e, molto probabilmente, sulla sua scelta centra anche il fatto che come Serie A rispetto alla Premier o alla Bundesliga “siamo lontani anni luce”, come ha sottolineato lo stesso Juric in conferenza stampa.

Con quei soldi si volta pagina in fretta

Brekalo, giusti o sbagliati che siano, ha fatto i suoi calcoli e vanno rispettati. È stato un giocatore determinante per larghi tratti di questa stagione, ma non è neanche il caso di tirarla troppo per le lunghe e di piangersi addosso. Lo pensa (o almeno così dice) Ivan Juric, soprattutto in merito a un discorso economico. “A queste cifre (11 milioni, ndr) si possono prendere giocatori migliori”. Parole non proprio scontate quelle del tecnico, nei confronti di un ragazzo che ancora per una partita farà parte della sua rosa. Forse anche un modo per minimizzare l’accaduto e voltare pagina. Concentrarsi su chi resta e, soprattutto, chi verrà. Anche perché come ha sottolineato quest’oggi Juric: “Guardando da un’altra prospettiva è una grande occasione per noi”.