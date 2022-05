Calciomercato Torino / Il presidente Cairo ha fissato per la prossima settimana un incontro con i bianconeri per discutere di Mandragora

Con il campionato che finisce è di nuovo tempo di parlare di futuro per il Torino che ha chiuso la stagione con il match contro la Roma ed è ora pronto a concentrarsi su ciò che lo attende. L’estate è alle porte e con essa il calciomercato. Il club si è già mosso su alcuni fronti giocando d’anticipo e tra le trattative in corso c’è quella per il riscatto di Mandragora. Il centrocampista di proprietà della Juve piace a Juric, che non vuole privarsene (e che ha confermato che se il Toro lo vorrà dovrà acquistarlo).

Toro, Mandragora ha conquistato Juric

Arrivato a febbraio 2021, l’ex Genoa si è ben presto inserito nelle gerarchie di Nicola prima e di Juric poi, consacradosi alla guida del centrocampo. Dotato di fisicità e di una buona lettura di gioco, oltre a un buon tiro dalla distanza, è diventato uno degli inamovibili del tecnico croato, quando a disposizione ed è quindi nella sua lista dei desideri per il Toro del futuro. Ora è arrivato il momento di decidere e la palla passa quindi a chi di dovere.

Toro, incontro fissato con la Juve per discutere del riscatto

Cairo avrebbe già dato il suo ok per la permanenza di Mandragora, che si è già detto favorevole a restare in granata. Ha infatti fissato per la prossima settimana un incontro con la Juventus per discutere del riscatto, attualmente fissato a 9,5 milioni. La cifra è però considerata un po’ troppo alta, soprattutto per il momento buio che il calcio sta vivendo a cuasa della pandemia e il Patron granata ha in mente di chidere un piccolo sconto per mandare in porto l’affare.