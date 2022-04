Calciomercato Torino / Uno scout granata era presente in tribuna a Bucarest per FCSB-Universitatea Craiova per osservare Popescu (e non solo)

Al via ufficiale della sessione estiva del calciomercato mancano ancora due mesi e mezzo, Ivan Juric ha però già tracciato la strada da seguire per rinforzare la squadra: servono calciatori di qualità sulla trequarti campo, meglio se giovani da far crescere. E nella ricerca di un giocatore con queste caratteristiche, un osservatore del Torino la scorsa settimana era in Romania, per la precisione a Bucarest, a vedere dal vivo Octavian Popescu, stella classe 2002 del FCSB (l’ex Steaua Bucarest).

Chi è Octavian Popescu: l’attaccante rumeno seguito dal Torino

Popescu è un attaccante esterno, bravo con entrambi i piedi e che può quindi giocare sia sulla sinistra (dove finora si è espresso al meglio) che a destra, dove è stato impiegato inizialmente durante FCSB-Universitatea Craiova, proprio la partita vista dallo scout granata (per la cronaca, la gara è terminata 2-0 per la formazione ospite). Nonostante la giovane età, Popescu è alla seconda stagione da titolare con il FCSB e in questa stagione ha raccolto un bottino di 8 gol e 4 assist nelle 30 partite di campionate disputate, è in pianta stabile nella nazionale Under 21 rumena ma in questa stagione ha anche esordito con la nazionale maggiore nell’amichevole contro la Grecia dello scorso 25 marzo.

Calciomercato, Torino su Popescu

Conferme sulla presenza di un osservatore del Torino sugli spalti dello stadio di Bucarest per FCSB-Universitatea Craiova sono arrivate direttamente dal procuratore di Popescu, Victor Becali, a Gazeta Sporturilor: “Sì, è venuto un rappresentate del Torino ma non è venuto apposta solo per Popescu. E’ venuto a vedere i giocatori in generale”. Per qualità, età e caratteristiche, Popescu è però certamente il giocatore che più di ogni altro lo scout granata ha seguito con attenzione.