Una stagione fantastica quella del brasiliano, confermatosi anche con il Milan. I rossoneri, insieme all’Inter, lo cercano e il prezzo sale

Nessun difensore della Serie A sta mantenendo così alto il livello delle prestazioni come Gleison Bremer. Il centrale brasiliano cresce di partita in partita, confermandosi anche in gare in cui è richiesta un’attenzione maggiore, come può essere lo scontro con la capolista della Serie A. Difficile vedergli sbagliare qualcosa. Se già da una visione superficiale colpisce per il suo strapotere, ci sono poi le statistiche dalla sua, che lo vedono in prima posizione per anticipi e palle intercettate.

Partita perfetta col Milan

In ogni situazione pericolosa in area granata, ci mette sempre del suo. Domenica è stato puntuale negli interventi e soprattutto pulito, come in occasione dell’episodio in cui i rossoneri, nel secondo minuto di recupero, reclamavano un possibile rigore su Messias. Tutto regolare e forse immagine lampante delle qualità del numero 3. Per non parlare dello splendido duello con Giroud. Un incontro che ha rimandato a un calcio alla vecchia maniera, in cui ha prevalso senza alcun dubbio il brasiliano. Sempre più decisivo e, ovviamente, sempre più oggetto dei desiderio di top club in giro per l’Europa.

Inter e Milan chiamate ad alzare la posta

Il Milan è proprio una di quelle più interessate a Bremer. Partita l’ultima, dunque, tutt’altro che banale per il brasiliano in merito al proprio futuro. Se la prestazione ha dimostrato la continua crescita del difensore, questa va chiaramente di pari passo anche al prezzo del cartellino. Bremer continua a mandare messaggi importanti alle pretendenti e i vertici societari dovrebbero approfittarne per alzare le richieste. Milan, ma anche Inter, per quanto riguarda l’Italia, dovranno ritoccare le proprie offerte. Un Bremer così merita almeno una trentina di milioni e il Toro non può farsi scappare un’occasione del genere per monetizzare con un suo giocatore. La cessione rappresenterebbe una plusvalenza non indifferente, visto che nel 2018 è stato acquistato a una cifra vicina ai 6 milioni di euro.