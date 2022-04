Calciomercato Torino / Dopo la partita contro il Milan, Juric ha parlato di cosa manca alla sua squadra tracciando la strada per il futuro

Si dice che spesso ci accorgiamo quanto sia importante una persona solamente quando la si perde. Vale nella vita come nel calcio. Quanto fosse importante Dennis Praet, per esempio, per gli equilibri del Torino lo si era sì capito quando il belga era in campo ma è diventato più evidente ora che da tempo è ai box a causa di un infortunio: Tommaso Pobega ha offerto buone prestazioni sulla trequarti ma interpreta il ruolo in maniera differente, in base alle proprie caratteristiche, Sasa Lukic a Salerno non ha del tutto convinto così come non hanno mai reso insieme Marko Pjaca e Josip Brekalo. Non è un caso che Ivan Juric abbia già fatto sapere a Davide Vagnati e Urbano Cairo di voler poter contare su Praet anche nella prossima stagione, ma vorrebbe anche un suo vero vice.

Calciomercato Torino: priorità al trequartista

“Ci è mancato tanto un giocatore che sappia legare i reparti” ha spiegato Juric dopo la partita contro il Milan, dando anche un’importante indicazioni in vista del mercato estivo. A inizio campionato, in assenza di Praet sarebbe dovuto toccare a Karol Linetty il compito di collegare centrocampo e attacco dando qualità alla manovra: il polacco non ha mai convinto pienamente e ha finito per sparire dai radar (salvo qualche sporadica apparizione negli ultimi mesi ma come mediano, non come trequartista), tanto che la sua cessione a fine campionato è praticamente scontata. Magnus Warming e Demba Seck sono ritenuti ancora un po’ troppo acerbi da Juric e entrambi potrebbero essere ceduti in prestito (Seck ha più possibilità di Warming di rimanere): servirà quindi un giocatore di qualità che possa alternarsi a Praet (nel caso in cui venga riscattato) e aiutare la squadra soprattutto quando si affronteranno formazioni chiuse, che contendono pochi spazi.