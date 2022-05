Calciomercato Torino / Il club granata incontra la Juventus per Mandragora: Juric ha chiesto di tenerlo a Cairo e Vagnati

A meno di rinvii dell’ultimo minuto, sempre possibili nel tempo incerto del calciomercato, dovrebbe tenersi oggi – mercoledì 25 maggio – l’incontro tra il Torino e la Juventus per parlare della situazione di Rolando Mandragora. Il centrocampista classe 1997, come noto, è arrivato a gennaio 2022 in granata con la formula del prestito. La condizione di obbligo di riscatto, a 9,5 milioni di euro, non è scattata poiché il giocatore non ha raggiunto gli obiettivi minimi legati al numero di presenze. Ci sarebbe un’altra possibilità, ovvero far scattare un già pattuito diritto di riscatto a 14 milioni di euro, ma il Toro ritiene che quella cifra sia troppo alta. E così è diventato obbligatorio mettersi a un tavolo e trovare una via d’uscita che accontenti tutti. Il giorno giusto potrebbe, appunto, essere oggi.

Juric chiede la conferma di Mandragora a Cairo e Vagnati

Nel vertice tenutosi lunedì a Milano, Ivan Juric ha ribadito al presidente Cairo e al diesse Vagnati le sue volontà: il tecnico chiede dieci calciatori per puntare l’Europa. Ma attenzione, non è detto che debbano essere dieci volti nuovi. Laddove possibile, l’allenatore ha fatto presente al club che gradirebbe alcune conferme di chi era in prestito al Toro durante la stagione appena conclusa. E tra questi c’è proprio Mandragora, che Juric ha identificato sin da subito come uno dei leader dello spogliatoio (tanto da affidargli la fascia da capitano di tanto in tanto) oltre a considerarlo un elemento tecnicamente affidabile e tatticamente funzionale.

I vantaggi del Torino

Il club proverà ad accontentare il mister, anche se – per questioni economiche – tenterà di assicurarsi il cartellino dell’ex Udinese a un prezzo di favore. La via tentata è quella dello sconto rispetto ai 9,5 milioni del fu obbligo di riscatto. Vagnati giocherà sul fatto che Mandragora non rientra nei piani della Juventus, che ha bisogno di cedere in fretta gli esuberi per passare alle entrate.

Rolly, d’altro canto, al Torino si trova bene. Apprezza il ruolo di primo piano che ha avuto fin qui nella squadra ed è intenzionato ad esserne uno dei leader anche nel prossimo futuro. Tutto passerà, però, dal dialogo tra Toro e Juve e dall’eventuale accordo che dovesse scaturirne.