Calciomercato Torino / Occhi su Kevin Haveri, terzino sinistro classe 2001 del Rimini: a confermarlo è il ds del club biancorosso

Sono diverse settimane che il Toro sta cercando di gettare le basi per la prossima stagione, facendo anche i primi sondaggi sul mercato. E proprio a proposito di calciomercato un giocatore che è finito sul taccuino del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati è Kevin Haveri, terzino sinistro albanese, classe 2001, di proprietà del Rimini. A confermare l’interessamento da parte del club granata per Haveri è il ds del club romagnolo Andrea Maniero, che come riportato dal Corriere di Romagna ha dichiarato: “Sì, c’è il Torino sulle tracce di Haveri, ci è pervenuta questa offerta importante e quindi abbiamo ritenuto parlarne anche con il padre. È la prima società che si è fatta avanti fino adesso per un nostro giocatore”. Vedremo se nelle prossime settimane la trattativa decollerà, per il momento l’unica cosa certa è che il Toro ha messo gli occhi su Haveri.