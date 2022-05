Calciomercato Torino / L’agente di Praet ha parlato del futuro del suo assistito: ecco le sue parole

L’agente di Dennis Praet, Martin Riha, ha parlato ad AreaNapoli del futuro del suo assistito: “La questione è molto semplice: il Torino – ha spiegato il procuratore – aveva un’opzione per riscattarlo e non l’ha esercitata. Ora come ora, dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà. La Serie A è appena finita… Noi siamo ancora in contatto con il Torino, ma dobbiamo attendere e, ovviamente, dobbiamo capire cosa voglia fare il Leicester. abbiamo registrato interessamenti di alcune squadre: del Torino e anche di altre società italiane. Il tutto potrebbe velocizzarsi nel giro di qualche giorno o settimana, perché il ragazzo vuole sapere dove dovrà iniziare la preparazione. Se gli piacerebbe restare in Serie A? Praet amerebbe rimanere nel vostro paese, perché si è imposto in Serie A e la sua famiglia è molto felice in Italia”.