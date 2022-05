Calciomercato Torino / Pjaca sa di dover tornare alla Juventus, ma l’addio non è ancora sicuro: la situazione e l’intreccio con Mandragora

Si appianerà in questi giorni l’increspatura sul futuro di Marko Pjaca. Il croato ha giocato solo tredici partite da titolare, nel Torino di Juric, affrontando diversi problemi fisici e deludendo per le prestazioni. Il tecnico lo chiese al club in estate, Cairo e Vagnati lo ottennero in prestito con diritto di riscatto (a cifre contenute, tra i 5 e i 6 milioni). Proprio quest’opzione, adesso, tiene in bilico il calciatore, il Toro e la Juventus, che ne detiene il cartellino. Granata e bianconeri si incontreranno nelle prossime ore per discutere di Mandragora, ed è lecito aspettarsi che, sul tavolo, finisca anche il nome di Pjaca.

Il Torino ha (quasi) deciso: ma la Juve prova a piazzarlo

La situazione, ad oggi, è presto spiegata. Il Torino non ha intenzione di riscattarlo e il giocatore ha già ricevuto questa indicazione, mettendo in conto di tornare alla Juve – dove ha ancora un anno di contratto – aspettando l’evolversi del mercato.

Nulla è lineare, però, nel calciomercato. E così è meglio attendere i colloqui tra i club prima di dare per certo il taglio di Pjaca dalla rosa del Torino 2022/2023. Già, perché i bianconeri hanno necessità di piazzarlo altrove, e proveranno a ragionare con Cairo e Vagnati delle possibili soluzioni per la permanenza, ovvero rinnovo del prestito (ma l’11 dovrebbe prolungare con la Juve almeno per un anno) o acquisto a un prezzo di favore, magari inserendolo in un pacchetto con Mandragora. È da vedere se il Toro, per contro, manterrà la linea. Che, lo ribadiamo, ad oggi non prevede l’esercizio dell’opzione di riscatto.