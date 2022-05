Calciomercato Torino / Il procuratore di Artem Dovbyk ha confermato la trattativa dell’attaccante con la società granata

In attesa di capire cosa deciderà Andrea Belotti e della decisione riguardo a Pietro Pellegri, il Torino si sta guardando intorno alla ricerca di altri attaccanti. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione c’è Artem Dovbyk, centravanti classe 1997 di proprietà del Dnipro con cui in questa stagione, prima dello stop del campionato ucraino a causa della guerra, aveva realizzato 14 gol in 17 presenze.

Calciomercato Torino: Dovbyk obiettivo per l’attacco

I contatti tra Davide Vagnati e l’agente di Dovbyk sono stati avviati da tempo, come ha confermato anche il suo procuratore, Oleksiy Lundovsky: “Possiamo dire che il Torino ha mostrato grande interesse per Artem. Juric è costantemente in contatto con Jovicevic (l’allenatore del Dnipro, ndr). E’ ancora presto per parlare di trattativa conclusa, ci sono anche altre squadre italiane e inglesi interessato”.

L’attaccante, come ha raccontato Dovbyk SportArena, è inoltre già stato a Torino: “Dovbyk, insieme alla moglie Yulia e ad un rappresentante della nostra azienda ALIK FOOTBALL Management, in accordo con la dirigenza di Dnipro, ha visitato Torino. Hanno conosciuto l’infrastruttura del Torino, hanno assistito alla partita”.