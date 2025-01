Calciomercato Torino / Beto è ancora un giocatore dell’Everton al momento. Ma i granata preparano l’assalto finale

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato invernale in Serie A: ancora quattro giorni. La sessione si è aperta il 2 di gennaio e si chiuderà il 3 di febbraio a mezzanotte. L’unico giocatore preso dal Torino è al momento Eljif Elmas. Manca però ancora la punta centrale, ovvero il sostituto di Zapata. Vanoli lo aspetta con ansia da inizio sessione. Il preferito, il nome in cima alla lista di Davide Vagnati è sempre il portoghese Beto dell’Everton. In vista degli ultimi giorni di mercato, i granata preparano l’assalto finale agli inglesi per averlo (ma i lettori sono pessimisti su questo).

Con Moyes la musica non è cambiata

L’Everton non fa sconti per il suo numero 14. L’inizio di stagione del club di Liverpool è stato piuttosto difficile e negativo. L’allenatore Sean Dyche nel nuovo anno è stato esonerato, al suo posto, dopo molti anni, è tornato sulla panchina dei Toffees David Moyes. Ma la musica per Beto non è cambiata rispetto a prima. L’ex Udinese non è il titolare nemmeno con Moyes, visto che al suo posto gioca sempre dall’inizio Dominic Calvert-Lewin. L’Everton si è ripreso in Premier League. Ma l’affare Beto per il Toro si complica…

L’infortunio di Calvert-Lewin incide

Nell’ultima giornata disputata di campionato, dopo soli 13 minuti Calvert-Lewin ha lasciato il campo per infortunio. Al suo posto, è entrato in campo Beto. Il giocatore non ha fatto male e la squadra ha vinto 1-0 in trasferta a Brighton. Ora i piani possono essere scombinati. Tutto dipende dall’infortunio di Calvert-Lewin e dalla sua gravità. Prima Beto poteva volere la partenza, chiuso dal numero 9. Ora invece, ha la strada spianata per giocare dall’inizio e mettersi in mostra in un campionato dove non ha mai convinto come in Italia. Anche Moyes stesso potrebbe bloccarlo, per non rimanere senza attaccante. Fatto sta che il Toro ci proverà fino all’ultimo. Beto è il giocatore più simile a Zapata tra i profili sondati per caratteristiche. Questi ultimi giorni di mercato saranno decisivi.